العالم اليوم - القضاء يصدر حكمه على "محتال العملات المشفرة"

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:11 صباحاً - حكمت محكمة أميركية، الخميس، على قطب العملات المشفرة دو كوون، بالسجن لمدة 15 عاما.

ووجهت المحكمة له تهمة "تضليل المستثمرين"، الذين خسروا مليارات عندما انهار النظام البيئي للعملات المشفرة لشركته عام 2022.

وصدر الحكم على كوون، وهو كوري جنوبي، من قاض اتحادي في مدينة نيويورك، بعد اعترافه بالذنب في أغسطس الماضي بتهم الاحتيال الناجمة عن انهيار العملة المشفرة التابعة لشركة "تيرافورم لابس"، التي بلغت قيمتها 40 مليار دولار.

وروجت الشركة لعملتها "تيرا يو إس دي"، على أنها "عملة مستقرة موثوقة"، وهي نوع من العملات عادة ما تكون مربوطة بأصول مستقرة لمنع التقلبات الكبيرة في الأسعار.

لكن المدعين العامين يقولون إن "كل ذلك كان وهما وانهار، ودمر المستثمرين وأثار سلسلة من الأزمات التي اجتاحت أسواق العملات المشفرة".

ووافق كوون سابقا على مصادرة أكثر من 19 مليون دولار، قالت السلطات إنها تعكس العائدات المكتسبة بطرق غير مشروعة، في إطار صفقة الإقرار بالذنب.