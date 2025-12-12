العالم اليوم - ضغط أميركي على طرفي حرب السودان لقبول هدنة إنسانية

انتم الان تتابعون خبر ضغط أميركي على طرفي حرب السودان لقبول هدنة إنسانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:15 صباحاً - قال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية فنسينت سبيرا، إن تركيز جهود واشنطن الدبلوماسية ينصب في المرحلة الحالية على الضغط على طرفي حرب السودان لقبول هدنة إنسانية.

وخلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للشؤون الإفريقية في مجلس النواب الأميركي، تحدث سبيرا عن ضرورة دفع المسار السياسي قدما في السودان، معتبرا أن أي طرف لا يدعم هذا الهدف "يعارض مساعي السلام والرخاء".

وشدد المسؤول على أهمية أن يبقى هذا المسار بعيدا عن تأثير الجهات التي وصفها بـ"الخبيثة".

وأوضح سبيرا أن واشنطن "لا ترى أي طرف جيد بين طرفي النزاع في السودان"، مؤكدا على استمرارها في محاسبة المتورطين في "ارتكاب فظائع"، في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وفي سياق متصل، بحث كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس مع وزيرة الخارجية البريطانية إفيت كوبر، جهود تأمين هدنة إنسانية غير مشروطة في السودان.

وتم خلال اللقاء التشديد على التزام الولايات المتحدة وبريطانيا بقطع الدعم المالي والعسكري الخارجي عن الأطراف المتنازعة.

وأكد الطرفان على مواصلة "الضغط المنسق، القادر على الإسهام في وضع حد للعنف وتخفيف المعاناة الإنسانية في السودان".