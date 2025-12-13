العالم اليوم - رسالة السقا إلى ليفربول وصلاح.. "رد فعل عكسي"

انتم الان تتابعون خبر رسالة السقا إلى ليفربول وصلاح.. "رد فعل عكسي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 12:27 مساءً - دخل الفنان المصري أحمد السقا على خط الأزمة الأخيرة التي أثيرت حول مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، موجها رسالة دعم مباشرة للاعب، وأخرى حملت لهجة حادة تجاه إدارة النادي، وذلك في أعقاب الجدل الذي رافق علاقة صلاح بالمدير الفني الهولندي أرني سلوت خلال الأيام الماضية.

وكان محمد صلاح قد فجّر الجدل بعد حديثه لوسائل الإعلام عقب مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، متطرقاً إلى وضعه داخل الفريق، ما فتح الباب أمام تكهنات حول توتر علاقته بالجهاز الفني.

غير أن الساعات اللاحقة شهدت انفراجة في الأزمة، عقب جلسة جمعت صلاح بسلوت، انتهت بتأكيد ضم النجم المصري إلى قائمة مباراة برايتون.

فيديو السقا يثير الجدل

ورغم هذا الهدوء النسبي، نشر أحمد السقا مقطع فيديو وجّه فيه رسالة مباشرة لإدارة ليفربول، قال فيها: "اسمي أحمد السقا، أحد نجوم الشرق الأوسط، وأنا مصري وأفتخر بحمل الجنسية نفسها التي يحملها محمد صلاح. أريد أن أذكّر جمهور وإدارة نادي ليفربول بما قدّمه صلاح للنادي خلال السنوات الثماني الماضية".

وأضاف السقا يلغة إنجليزية ركيكة: "كيف تعتقدون أنكم حصدتم كل هذه البطولات والكؤوس؟ من فضلكم أعيدوا النظر في موقف محمد صلاح، فهو أيقونة ليس فقط للمصريين والعرب، بل أعتقد أيضا للبريطانيين الذين سيحترمونه دائما".

كما وجّه السقا رسالة مباشرة إلى صلاح، قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح.. اسمح لي يا محمد أن أذكرك بما قدمته لنادي ليفربول، لقد جلبت لهم العديد من البطولات"، واصفا إياه بـ"فخر مصر والأمة العربية"، ومطالبا إياه بعدم السماح لأي ضغوط بالتأثير على ثقته بنفسه.

وأكد الفنان المصري أن الشارع الرياضي في مصر يضع ثقة كبيرة في محمد صلاح، سواء على مستوى الاستحقاقات القارية المقبلة، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025، أو في كأس العالم 2026.

سخرية وانتقادات على مواقع التواصل

في المقابل، لم تمر رسالة أحمد السقا مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تعرّض الفنان المصري لموجة من السخرية والانتقادات، ركزت على أسلوب الخطاب المستخدم في الفيديو، وعلى تدخله في أزمة كروية اعتبرها البعض "شأنا فنيا بحتا".

كما سخر البعض من لغة السقا الإنجليزية، التي لم ترتق للمستوى المطلوب.

وتباينت ردود الفعل بين من رأى في حديث السقا تعبيرا عن دعم وطني طبيعي لنجم بحجم محمد صلاح، وبين من اعتبر أن الرسالة حملت مبالغة لا تخدم اللاعب ولا موقفه داخل النادي الإنجليزي.