العالم اليوم - تأجيل تسليم طائرة الرئاسة الأميركية.. وتحديد موعد جديد

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، الجمعة، أن القوات الجوية الأميركية أجلت موعد الاستلام المتوقع لأول طائرة من طائرتي الرئاسة الجديدتين "آير فورس وان" من بوينغ لمدة عام آخر حتى منتصف عام 2028.

وقدمت القوات الجوية هذا التقدير الأحدث في بيان لبلومبرغ ذكر أن الجدول الزمني "جاء نتيجة للمناقشات المستمرة بين بوينغ والقوات الجوية". كان مسؤول في القوات الجوية الأميركية قال في مايو إن شركة بوينغ اقترحت تسليم نسختها الجديدة المتأخرة من طائرة الرئاسة الأميركية في عام 2027، أي بعد 3 سنوات من الموعد المتعاقد عليه أصلا في ديسمبر 2024.

