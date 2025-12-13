العالم اليوم - دورية عسكرية أميركية سورية تتعرض لإطلاق نار في سوريا

انتم الان تتابعون خبر دورية عسكرية أميركية سورية تتعرض لإطلاق نار في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 04:21 مساءً - قال مسؤولان سوريان لرويترز إن قافلة من قوات عسكرية سورية وأخرى أميركية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش تعرضت لإطلاق نار، السبت، خلال قيامها بدورية في مدينة تدمر وسط سوريا.

وأفاد المسؤولان بوقوع إصابات. ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأميركية.

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا": "تعرضت قوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة".

وأضاف: "الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، دون ورود معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الحادث أو ملابساته".

وتابع: "توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور دمشق مؤقتا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة".

وأشار إلى أن "مروحيات أميركية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار".