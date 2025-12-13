قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا، حيث دخلت دوريات تابعة للاحتلال إلى قريتي بئر عجم وبريقة القديمة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل.
وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال النار من نقطتين عسكريتين غرب تل أحمر الغربي وغرب قرية المشيدة، بالتزامن مع استمرار عمليات تجريف في المنطقة.
وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت صباحا في قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجز تفتيش عند مدخلها.
وتؤكد سوريا أن هذه الممارسات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.