قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرة

قوات الاحتلال تجدد توغلها في القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، في عدة قرى بريف محافظة القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا، حيث دخلت دوريات تابعة للاحتلال إلى قريتي بئر عجم وبريقة القديمة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال النار من نقطتين عسكريتين غرب تل أحمر الغربي وغرب قرية المشيدة، بالتزامن مع استمرار عمليات تجريف في المنطقة.

وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت صباحا في قرية صيدا الحانوت وأقامت حاجز تفتيش عند مدخلها.

وتؤكد سوريا أن هذه الممارسات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.