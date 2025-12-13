العالم اليوم - كأس العرب 2025.. جدول مباريات ومواعيد الدور نصف النهائي

انتم الان تتابعون خبر كأس العرب 2025.. جدول مباريات ومواعيد الدور نصف النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 08:19 مساءً - حجزت منتخبات الأردن والسعودية والمغرب والإمارات مقاعدها لخوض مباريات نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

في البداية، حجز المنتخب المغربي مقعده في نصف النهائي بعد فوزه الصعب على نظيره السوري بهدف دون مقابل في أولى مباريات الدور ربع النهائي.

في المباراة الثانية، تأهل منتخب السعودية بعد الفوز الصعب على فلسطين بهدفين مقابل هدف بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليصبح ثاني المنتخبات التي وصلت إلى نصف النهائي.

كما تأهل المنتخب الأردني إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف يتيم، سجله علي علوان، الذي انفرد بترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

ولحق المنتخب الإماراتي بالمنتخبات المتأهلة بعد فوزه على الجزائر بركلات الترجيح 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025

المغرب

السعودية

الأردن

الإمارات

مواجهتا نصف نهائي كأس العرب 2025

من المنتظر أن تنطلق مباريات الدور نصف النهائي للبطولة العربية يوم الإثنين الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

ستجمع المباراة الأولى منتخبي المغرب والإمارات، في الساعة 17:30 (توقيت الدوحة) على ملعب خليفة الدولي.

بينما ستجمع المباراة الثانية منتخبي السعودية والأردن في الساعة 20:30 (توقيت الدوحة) على ملعب البيت في الخور.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب قطر 2025 يوم الخميس المقبل، الثامن عشر من الشهر ذاته وتنطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة على ملعب لوسيل.

يشار إلى أن المغرب والسعودية كانا قد فازا بالبطولة سابقا، حيث فاز بها المنتخب المغربي عام 2012، بينما فاز بها المنتخب السعودي عامي 1998 و2002.

وسبق أن فاز العراق بالبطولة 4 مرات (1964 و1966 و1985 و1988) ومصر مرة (1992) والجزائر مرة (2021).