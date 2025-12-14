العالم اليوم - تشابي يتجاهل تهديدات إقالته.. ويركّز على إنقاذ ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر تشابي يتجاهل تهديدات إقالته.. ويركّز على إنقاذ ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 02:15 صباحاً - أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه يركز بشكل كبير على تصحيح مسار الفريق بدرجة أكبر من الجدل المثار حول مستقبله.

ويدخل ألونسو مواجهة ألافيس، الأحد، في الدوري الإسباني تحت ضغط شديد بعد خسارتين متتاليتين للريال على أرضه أمام سيلتا فيغو ومانشستر سيتي.

ولم يحقق ريال مدريد سوى فوزين في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات، وحاول ألونسو تجاهل الضجة المثارة حوله لإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل المباراة "أؤكد دائما أن أهم شيء بالنسبة لي هو الفريق والنادي، تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة في ظل الظروف التي نمر بها، وهدفنا تحسين النتائج".

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أنه "بحكم خبراتي الطويلة في عالم كرة القدم، أدرك جيدا أن الإقالة في هذه المرحلة من الموسم تبدو واردة بين أندية الدوري الإسباني".

وتابع "انطباعي أن كرة القدم متطلبة دائما، وأعلم أن وسائل الإعلام ستركز عملها على التكهنات في الفترة المقبلة بشأن إقالة المزيد من المدربين، بينما أركز على مزيد من العمل لدي، ولن أضع على نفسي أعباء إضافية".

وبات ألونسو مدربا لريال مدريد قادما من باير ليفركوزن في مايو، وبعد 16 مباراة في الدوري الإسباني، يتأخر ريال مدريد بأربع نقاط عن غريمه برشلونة، صاحب الصدارة.