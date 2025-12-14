العالم اليوم - إيكيتيكي يشيد بمحمد صلاح.. "أسطورة ليفربول"

انتم الان تتابعون خبر إيكيتيكي يشيد بمحمد صلاح.. "أسطورة ليفربول" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 07:21 صباحاً - أشاد هوغو إيكيتيكي مهاجم ليفربول بزميله النجم المصري محمد صلاح، في حين يتطلع لتسجيل أول ثلاثية بقميص الفريق الإنجليزي بعد دوره البارز في الفوز على برايتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

سجل إيكيتيكي هدفي ليفربول، وقال عقب اللقاء: "لن أقول إنني قدمت أداء مثاليا، وأعلم أنه كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف في مباراة اليوم، ولكن يبقى الأهم أننا حققنا الفوز أمام جماهيرنا، وعشنا يوما رائعا".

وأشار في تصريحات عقب المباراة: "لقد سجلت الهدف الأول بعد تمريرة سريعة كنت مستعدا لها، فالتسجيل مبكرا لا يبقى أمرا متوقعا، ولكن أحاول أن أكون جاهزا دائما".

وبشأن هدفه الثاني، قال المهاجم الفرنسي: "بعد ركنية رائعة كان علي فقط التمركز بشكل جيد، وسجلت بسهولة".

وواصل: "كنت أطمح إلى تسجيل ثلاثية، لكن ذلك سيتحقق في الفترة المقبلة، ويبقى تسجيل هدفين أمرا جيدا".

واستطرد: "نحاول أن نبقى متماسكين ونعمل كفريق واحد، فلم يكن اليوم سهلا، وأعتقد أننا نستحق الفوز بعد أداء رائع لنواصل مسيرتنا".

وتابع هوغو: "عندما تلعب لفريق بحجم ليفربول، فأنك تكون مطالبا بالفوز في كل المباريات".

وختم إيكيتيكي بالإشادة بزميله محمد صلاح الذي صنع له الهدف الثاني قائلا: "(محمد) محترف على أعلى مستوى، أعتبره قدوة لي، إنه أسطورة ليفربول، واللعب بجواره بمثابة نعمة، إنه من نوعية اللاعبين الذين يجعلوننا نستمتع بمشاهدة كرة القدم".