العالم اليوم - ثوان بعد الإقلاع… طائرة أميركية تنجو من كارثة في الجو

انتم الان تتابعون خبر ثوان بعد الإقلاع… طائرة أميركية تنجو من كارثة في الجو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 09:23 صباحاً - أُجبرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" كانت متجهة إلى طوكيو على العودة بشكل عاجل إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، السبت، بعد فقدان أحد محركاتها للطاقة أثناء الإقلاع، ما أدى إلى اندلاع حريق أتى على أحراش بمحاذاة المدرج، ودفع فرق الطوارئ إلى التحرك السريع.

وأثناء دوران الرحلة يونايتد 803 عائدة نحو المطار، شوهدت الطائرة وهي تُفرغ الوقود فوق منطقة دايل سيتي في ولاية فرجينيا، التي تبعد قرابة 40 ميلاً، استعداداً لهبوط اضطراري، وذلك وفق مقطع فيديو التقطه أحد السكان من الأرض.

وقالت إيميلي ماكغي، المتحدثة باسم هيئة مطارات منطقة واشنطن الكبرى: "تم إخماد الحريق، وعادت الرحلة إلى دالاس، حيث هبطت بسلام قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر، وخضعت للفحص من قبل فرق الإطفاء في المطار".

وأفاد متحدث باسم شركة يونايتد لشبكة "سي إن إن" في بيان، بأنه لم تُسجل أي إصابات بين 275 راكباً و15 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

ويأتي هذا الحادث في عام مضطرب لقطاع الطيران، شهد مخاوف تتعلق بالسلامة، شملت حوادث على المدارج، وإصابات بسبب مطبات هوائية شديدة، إضافة إلى تفاقم الضغوط على أنظمة الطيران نتيجة الإغلاق الحكومي خلال فترات الذروة في السفر.

وتُظهر تسجيلات صوتية من بث مباشر لمراقبة الحركة الجوية، قيام المراقبين بتنسيق عودة الطائرة بهدوء وحزم، مع مناقشة تفريغ الوقود كجزء من إجراءات الطوارئ، وتأمين عودة الطائرة إلى دالاس، فيما جرى وضع الفرق الأرضية في حالة استعداد.