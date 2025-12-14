العالم اليوم - بالفيديو.. جرحى بإطلاق نار كثيف على شاطئ أسترالي شهير

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جرحى بإطلاق نار كثيف على شاطئ أسترالي شهير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 11:15 صباحاً - قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إنها تستجيب لواقعة لا تزال جارية عند شاطئ بوندي في سيدني، وحثت الجمهور على تجنب المنطقة.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن هناك تقارير عن إطلاق عدة أعيرة نارية على الشاطئ الشهير، مشيرة إلى وقوع إصابات عديدة.

وأفاد شهود لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" بسماع ما يصل إلى 50 طلقة نارية ورؤية أشخاص ملقين على الأرض بالقرب من كامبل باريد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن شاطئ بوندي كان يحتضن فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، مشيرة إلى أن نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.

وأوضحت أن إطلاق النار تم خلال إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية في أستراليا كلمته.

وأفاد الإسعاف الأسترالي بنقل 8 أشخاص إلى المستشفى إثر حادث إطلاق النار.

ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز على "إكس"، تقول: "على الموجودين في مكان الواقعة الاحتماء".

كما نقلت مصادر عن الشرطة الأسترالية قولها إن هناك شخصين قيد الاحتجاز.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على "إكس" أشخاصا في شاطئ بوندي يتفرقون على وقع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه اللقطات بعد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: "نحن على دراية بوجود وضع أمني لا يزال جاريا في بوندي. نحث الناس في محيط المنطقة على متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".