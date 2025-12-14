العالم اليوم - كشف هوية أول مشتبه به في هجوم سيدني "المروع"

انتم الان تتابعون خبر كشف هوية أول مشتبه به في هجوم سيدني "المروع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - كشف مسؤول أمني رفيع المستوى لهيئة الإذاعة الأسترالية هوية أحد المشتبه بهما في تنفيذ إطلاق النار، الذي استهدف، الأحد، احتفالا يهوديا في شاطئ شهير قرب سيدني بأستراليا.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أحد المسلحين يدعى "نافيد أكرم" ويبلغ من العمر 24 عاما، ويتحدر من بونيريغ، وهي ضاحية من ضواحي سيدني، في نيو ساوث ويلز.

وأضاف المسؤول أن منزل أكرم في بونيريغ يخضع حاليا لمداهمة من قبل الشرطة.

هذا وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية بأن شخصين نفذا إطلاق النار، أحدهما قتل على الفور والآخر أصيب وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتقول الشرطة إن إطلاق النار عند شاطئ بوندي أودى بعشرة أشخاص على الأقل، مضيفة أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

كما خلف الحادث إصابة 11 شخصا، بينهم شرطيان.

ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الواقعة بأنها "صادمة ومروعة". وأضاف أن "المستجيبين لحالات الطوارئ يعملون في الموقع ويحاولون إنقاذ أرواح".

وشاطئ بوندي أحد أشهر الشواطئ في العالم وعادة يزدحم بالسائحين والزوار.

وذكر أليكس ريفيتشين الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي لليهود الأستراليين في مقابلة مع "سكاي نيوز" أن إطلاق النار وقع أثناء احتفال بعيد الأنوار اليهودي بدأ مع غروب الشمس هناك.