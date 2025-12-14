العالم اليوم - تغريدة لليهود.. رئيس وزراء بريطانيا "في مأزق" بعد هجوم سيدني

انتم الان تتابعون خبر تغريدة لليهود.. رئيس وزراء بريطانيا "في مأزق" بعد هجوم سيدني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 01:17 مساءً - وقع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، في مأزق، بسبب تغريدة نشرها، كانت "غير مراعية" لأحداث الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في أستراليا.

وكان شاطئ بوندي في سيدني يحتضن فعالية بمناسبة "عيد حانوكا" اليهودي، حيث تجمع نحو 2000 شخص كانوا بالاحتفال الذي تم استهدافه.

وقُتل مسلح برصاص الشرطة، فيما يخضع مسلح آخر للعلاج بعد أن فتحا النار على شاطئ بوندي في أستراليا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في هجوم يُعتقد أنه استهدف الفعالية اليهودية.

ماذا كتب ستارمر؟

وبعد وقوع الحادثة المروعة، نشر ستارمر "تهنئة" للجالية اليهودية بعيد حانوكا، دون أي اكتراث للفاجعة الواقعة المتعلقة بهذه الاحتفالية، قبل تغريدته بساعات قليلة.

وأشار البعض إلى أن ستارمر قام بتفعيل خاصية "جدولة التغريدات" من الأمس، كي يتم نشر التغريدة في وقت غير مناسب.

وكتب ستارمر: "بمناسبة احتفال الجاليات اليهودية بعيد الأنوار (حانوكا)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للعائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم. أتمنى أن يجلب عيد الأنوار الأمل والسلام والراحة".

وانهالت التعليقات ماطلبة ستارمر "بمراجعة الأخبار"، وكتب الإعلامي بيرس مورغان: "يا إلهي.. تفقد الأخبار يا سيادة رئيس الوزراء".

وكتب شخص آخر على منصة إكس: "كير.. أرجوك تفقد الأخبار ولا تقوم بجدولة التغريدات مرة أخرى".