عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم مستوطنون، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال. وتأتي الاقتحامات في إطار مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتنفيذ خططه للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

