العالم اليوم - الكرملين يهاجم أمين عام الناتو.. تصريحات "غير مسؤولة"

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يهاجم أمين عام الناتو.. تصريحات "غير مسؤولة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - وصف الكرملين تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بشأن الاستعداد لحرب محتملة مع روسيا بأنها "غير مسؤولة"، معتبراً أنها تعكس عدم إدراك لحجم الدمار الذي خلفته الحروب الكبرى، وعلى رأسها الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات للتلفزيون الروسي الرسمي، إن حديث روته "يبدو وكأنه صادر عن ممثل لجيل نسي حقيقة ما كانت عليه الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تدل على غياب الوعي بتبعات الحروب وآثارها الكارثية.

وكان روته قد قال، في كلمة ألقاها في العاصمة الألمانية برلين يوم الخميس، إن على حلف شمال الأطلسي أن يكون "مستعدا لحجم الحرب التي خاضها أجدادنا وأجداد أجدادنا"، مضيفا أن "روسيا هي الهدف المقبل للحلف".

وفي المقابل، جدد الكرملين نفيه المتكرر لاتهامات الناتو وعدد من القادة الأوروبيين بأن موسكو تخطط لمهاجمة إحدى الدول الأعضاء في الحلف، واصفا هذه الاتهامات بأنها "هراء" يهدف إلى تأجيج المشاعر المعادية لروسيا داخل أوروبا.

وأكد بيسكوف أن إطلاق مثل هذه التصريحات لا يسهم في خفض التوتر، بل يزيد من حدة الاستقطاب السياسي والعسكري في القارة الأوروبية، محذراً من خطورة التلويح بالحرب في ظل الظروف الدولية الراهنة.