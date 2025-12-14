دوت الخليج -

3 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

استشهد 3 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على سيارتين ودراجة نارية في 3 بلدات بقضائي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان وفقاً لوزارة الصحة. 3 شهداء في غارات إسرائيلية على لبناناستشهد 3 لبنانيين جراء غارات جوية إسرائيلية على سيارتين ودراجة نارية في 3 بلدات بقضائي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان وفقاً لوزارة الصحة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مواطنين استشهدا وأصيب ثالث بجروح جراء غارتين للاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة صفد البطيخ ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل. وأشارت إلى سقوط شهيد ثالث جراء غارة أخرى على سيارة في بلدة في بلدة جويا قضاء صور. ورغم وقف إطلاق النار المُبرم بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر 2024، تواصل قوات الاحتلال خرق الاتفاق عبر شن غارات شبه يومية على الجنوب اللبناني، بزعم استهداف ما تصفه "البنية التحتية لحزب الله".

