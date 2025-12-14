العالم اليوم - أستراليا تكشف مفاجأة عن مطلقي النار في سيدني: أب وابنه

انتم الان تتابعون خبر أستراليا تكشف مفاجأة عن مطلقي النار في سيدني: أب وابنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 ديسمبر 2025 11:11 مساءً - قالت الشرطة الأسترالية، الأحد، إن الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، وإنها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.

وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد يهودي، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.

