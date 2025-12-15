العالم اليوم - الأمر مسألة ضمير.. عائلة أحمد الأحمد تكشف سبب مخاطرته بحياته

انتم الان تتابعون خبر الأمر مسألة ضمير.. عائلة أحمد الأحمد تكشف سبب مخاطرته بحياته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 ديسمبر 2025 02:11 مساءً - تقول العائلة إن أحمد الأحمد "لا يُميّز بين أحد" وكان سيفعل أي شيء لإنقاذ الأرواح أثناء الهجوم.

يقول ابن عمه إنه عندما انقضّ أحمد الأحمد على أحد المسلحين وانتزع منه سلاحه على شاطئ بوندي، كان يفكر ببساطة أنه "لا يُطيق رؤية الناس يموتون".

منذ لحظة الهجوم الدامي وحتى الآن، لا يزال الأحمد في حالة حرجة لكنها مستقرة في مستشفى سانت جورج في سيدني.

اكتسب هذا الأب، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي لديه ابنتان صغيرتان، شهرة عالمية واسعة، وأشاد به رئيس الوزراء الأسترالي، ورئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"بطل".

خصّ أنتوني ألبانيز الأحمد بالذكر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، مشيدًا بأفعاله كمثال على "تكاتف الأستراليين".

قال ألبانيز: "أحمد الأحمد.. انتزع السلاح من ذلك المهاجم مُعرِّضًا نفسه لخطر جسيم، وأُصيب بجروح خطيرة نتيجة لذلك، ويخضع حاليًا لعمليات جراحية في المستشفى".

وزار رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، الأحمد في المستشفى، ونشر على حسابه في إنستغرام مُشيدًا بـ"البطل الحقيقي".

وكتب مينز: "الليلة الماضية، أنقذت شجاعته النادرة بلا شك أرواحًا لا تُحصى عندما نزع سلاح إرهابي مُعرِّضًا نفسه لخطر جسيم. ولا شك أن المزيد من الأرواح كانت ستُزهق لولا شجاعة الأحمد وتضحيته"، كما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، بينهم أحد المسلحين، في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا) مساء الأحد.

وتُظهر لقطات استثنائية من موقع الحادث الأحمد وهو يندفع نحو أحد المُسلحين، ويقفز عليه، وينتزع السلاح من يده.

وقال جوزاي، ابن عم الأحمد، إنه يتعافى من جراحته الأولى، وسيخضع لعمليتين جراحيتين أخريين. قال جوزاي بعد مغادرته المستشفى مساء الاثنين: "كان يتناول الكثير من الأدوية، ولا يستطيع الكلام بوضوح".

وقال ابن عمه مصطفى الأسعد لقناة العربي التلفزيونية إن تدخل الأحمد كان "عملاً إنسانياً".

وأضاف: "عندما رأى الناس يموتون وعائلاتهم تُقتل بالرصاص، لم يستطع تحمل رؤية الموت.. كان عملاً إنسانياً قبل كل شيء. كان نابعاً من ضميره.. إنه فخور جداً بأنه أنقذ ولو حياة واحدة".

وتابع يقول: "عندما رأى هذا المشهد، الناس يموتون بالرصاص، قال لي: ’لم أستطع تحمل هذا. أعطاني الله القوة. أؤمن أنني سأوقف هذا الشخص الذي يقتل الناس‘".

قال الأسعد إن ابن عمه مواطن أسترالي من أصل سوري، من مدينة إدلب. وبعد أن قضى معه ساعة صباح الاثنين، قال له ابن عمه: "الله أعطاني الشجاعة"، وأنه لا يندم على ما فعله.

وأخبر والدا الأحمد، محمد فاتح الأحمد وملكه حسن الأحمد، قناة "إيه بي سي نيوز" ABC News أن ابنهما أصيب بأربع أو 5 رصاصات في كتفه خلال الاشتباك.

قال والده محمد "ابني بطل.. لقد خدم في الشرطة، ولديه شغفٌ كبيرٌ بالدفاع عن الناس".

وصل الزوجان إلى سيدني من سوريا قبل أشهرٍ قليلة، وكانا منفصلين عن ابنهما منذ قدومه إلى أستراليا عام 2006.

وقالت والدة الأحمد إنها ظلت "تلوم نفسها وتبكي" عندما تلقت نبأ إصابة ابنها بالرصاص.

وقالت: "رأى الناس يموتون، وعندما نفدت ذخيرة ذلك الرجل [المطلق النار]، أخذها منه، لكنه أصيب". وأضافت: "ندعو الله أن يشفيه".

ووفقًا لوالديه، كان الأحمد يحتسي القهوة مع صديقٍ له في بونداي عندما سمع دويّ إطلاق النار. وقالا إنه كان سيفعل أي شيءٍ لحماية أي شخص.

وقال والده: "عندما فعل ما فعل، لم يكن يفكر في خلفية الناس الذين كان ينقذهم، ولا في الناس الذين يموتون في الشارع".

"إنه لا يفرق بين جنسيةٍ وأخرى". خاصةً هنا في أستراليا، لا فرق بين مواطن وآخر.

"إنه حقًا بطل خارق"

زارت لبابة الحميدي الكاهل، مديرة الإعلام في جمعية الأستراليين من أجل سوريا، السيد الأحمد بعد ظهر يوم الاثنين لتقديم صينية طعام وباقة زهور. وقالت إنه خضع لعملية جراحية ناجحة ويتعافى، لكنه لا يزال يشعر بالألم.

وقالت: "ما فعله، إنه حقًا بطل خارق". لم تكن الكاهل قد التقت بالأحمد قبل المأساة، لكنها قالت إن الجالية "فخورة جدًا" به، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأضافت: "قد لا تصدقون ذلك، لكن بينما كنا نشاهد الأخبار، شعر الكثير منا أنه يبدو سوريًا، يبدو سوريًا حقًا. ثم اكتشفنا أنه سوري".

وقالت إن الأحمد ينتمي إلى "عائلة رائعة" تحيطه بالرعاية والدعاء.

"هذا ليس غريبًا على شخص سوري، فالجالية رائعة وداعمة، وتربطها روابط قوية". لقد رفضنا الظلم والاضطهاد في سوريا، وليس من الغريب أن يشعر أحدنا قائلاً: "لا، لن أقف مكتوف الأيدي، سأضحي بحياتي من أجل المساعدة".

وقالت: "كمسلمين، في كل مرة يقع فيها هجوم، نقول لأنفسنا: لا، سيقول الناس إن المسلمين هم الأشرار. نخشى الخروج من منازلنا خشية أن نُتَّهم.. لكن ديننا دين سلام، ونحن شعب مسالم للغاية. وهذا يُثبت ذلك."