العالم اليوم - مليون دولار في 24 ساعة.. حملة تبرعات ضخمة لـ"بطل سيدني"

انتم الان تتابعون خبر مليون دولار في 24 ساعة.. حملة تبرعات ضخمة لـ"بطل سيدني" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 ديسمبر 2025 02:11 مساءً - تجاوزت التبرعات المجمعة للسوري أحمد الأحمد حاجز المليون دولار، وهو الرجل الذي أصيب بطلقات نارية أثناء قيامه بعمل بطولي بنزع سلاح المهاجم في حادثة إطلاق النار المأساوية بشاطئ بوندي في سيدني.

ونقل الأحمد (43 عاما)، وهو أب لطفلين وصاحب متجر فواكه، إلى المستشفى مصابا بطلقتين في كتفه بعد مصارعة مطلق النار على شاطئ بوندي، يوم الأحد.

وقد وثقت لقطات مصورة عمل الأحمد البطولي، وهو يتسلل عبر موقف للسيارات قبل الاشتباك مع المسلح وانتزاع بندقيته.

وأدت اللقطات المتداولة على نطاق واسع إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات على موقع "GoFundMe" لدعم الأحمد. تجاوزت الحملة مليون دولار أميركي، مع ما يزيد عن 18,000 تبرع، وساهم الملياردير الأميركي بيل أكمان بمبلغ 100,000 دولار في الحملة. وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وقبل لحظات من اندفاعه نحو المهاجم، قال أحمد الأحمد لابن عمه، جوزي علكنج، إنه سيخاطر بحياته. وروى علكنج للصحفيين: "قال لي: سأموت، أرجوك اذهب لرؤية عائلتي وأخبرهم أنني قتلت لأجل إنقاذ حياة أناس".

وقد أشاد رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، كريس مينز، بشجاعة الأحمد، مصرحا بأن "المزيد من الأرواح كانت ستفقد لولا شجاعة أحمد ونكرانه لذاته".

وأسفر إطلاق النار الجماعي الذي وقع ليلة الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا، وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وقد قتل منفذ الهجوم ساجد أكرم (50 عاما)، على يد الشرطة في مكان الحادث، بينما نقل ابنه نافيد (24 عاما) وهو المسلح الثاني، إلى المستشفى.