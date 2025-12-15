العالم اليوم - اليماني: الإخوان خطر يهدد اليمن والمنطقة

انتم الان تتابعون خبر اليماني: الإخوان خطر يهدد اليمن والمنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 ديسمبر 2025 04:17 مساءً - قال وزير الخارجية اليمني السابق خالد اليماني في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إن على المجتمع الدولي تصنيف كل فروع تنظيم الإخوان ضمن مسمى الإرهاب.

وأكد اليماني أن تنظيم الإخوان "يسعى لتدمير اليمن والمنطقة" ويستخدم "إرهابيين محليين في الجنوب لتنفيذ أجندته".

وأوضح وزير الخارجية السابق أن ما يجري في جنوب اليمن يأتي "ضمن رؤية للمجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددا على أن هذه الرؤية "ينبغي ألا تكون عدائية".

وأضاف أن القوى الوطنية "مستعدة للتعاون مع الإخوة في الجنوب لتحرير صنعاء"، مؤكداً ضرورة توحيد الصف لمواجهة التهديدات المشتركة.

وفي السياق، استعرض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، خلال لقائه رئيس البرلمان اليمني، الجهود المشتركة لتأمين محافظتي حضرموت والمهرة وقطع خطوط تهريب السلاح والمخدرات إلى مليشيا الحوثي.

وبحث الزبيدي مع رئيس البرلمان الخطط الرامية لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود بين مختلف القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واتهم الزبيدي بعض القوى في المجلس بالتقاعس عن أداء دورها في معركة تحرير الشمال، مجددا تأكيد جاهزية قواته للمشاركة في أي عملية عسكرية لإنهاء سيطرة مليشيا الحوثي على تلك المناطق.