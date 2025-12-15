العالم اليوم - الزبيدي يجدد تأكيد الجاهزية للمشاركة بتحرير الشمال من الحوثي

انتم الان تتابعون خبر الزبيدي يجدد تأكيد الجاهزية للمشاركة بتحرير الشمال من الحوثي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 ديسمبر 2025 04:17 مساءً - جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، تأكيد "جاهزية" قواته للمشاركة في عملية عسكرية تهدف إلى تحرير مناطق شمال اليمن من سيطرة جماعة الحوثي.

واتهم الزبيدي في اجتماع حضره عدد من الشخصيات، بعض "القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي بالتقاعس عن أداء دورها" في تحرير المناطق الشمالية.

وقال الزبيدي: "إن أن بعض القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي تقاعست عن أداء دورها في تحرير مناطق الشمال، وظلت، على مدى أعوام، تدير معركتها عبر وسائل الإعلام فقط، دون اتخاذ خطوات عملية وجادة على الأرض، الأمر الذي أسهم في إطالة أمد الصراع ومعاناة المواطنين".

وقد ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، والتصدي لشبكات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تطرق الاجتماع إلى "المهام" التي نفذتها القوات مؤخرا لتأمين مناطق وادي وصحراء حضرموت والمهرة، للقضاء على "بؤر الإرهاب" وقطع خطوط التهريب التي وصفها بأنها "شريان رئيسي لإمداد المليشيات الحوثية بالأسلحة والمخدرات".