العالم اليوم - منشور جديد لمحمد صلاح يشير إلى روح معنوية عالية

انتم الان تتابعون خبر منشور جديد لمحمد صلاح يشير إلى روح معنوية عالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 ديسمبر 2025 10:17 مساءً - احتفل النجم المصري ومهاجم ليفربول محمد صلاح، الإثنين، برقم قياسي جديد مع "الريدز"، حققه خلال مباراة فريقه ضد برايتون، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر نشره منشورا على إنستغرام.

وتصدر محمد صلاح ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في "البريميرليغ" (تسجيلا وصناعة)، مع نادي واحد، بفضل تمريرته الحاسمة خلال مباراة ليفربول أمام برايتون، ليصل إلى رقم 277 في مشواره مع ليفربول بين التسجيل والصناعة، وفقا لما نشره صلاح في حسابه على منصة "إكس".

وبهذا الرقم القياسي الجديد، تفوق النجم المصري على واين روني وريان غيغز من مانشستر يونايتد.

ويعد نشر صلاح للمنشور بشأن رقمه القياسي دليلا على تحسن حالته المزاجية والمعنوية بعد أصعب أزمة مر بها مع ليفربول.

وكانت مباراة برايتون هي الأخيرة لصلاح قبل التحاقه بـ"الفراعنة" لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير 2026.

وخلال المباراة، دخل صلاح بديلا في الدقيقة 26 من الشوط الأول عقب إصابة زميله جو غوميز، واستقبلته الجماهير بتصفيق حار في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها "الفرعون المصري" في قلوب جماهير "الريدز"، خصوصا بعد غيابه عن مباراة إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا على خلفية أزمته الأخيرة مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت.

والأسبوع الماضي، زاد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في يناير، من الشكوك حول مستقبله بعد "الكان"، قائلا: "قلت لعائلتي: تعالوا إلى مباراة برايتون. لا أعلم إن كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها. في ذهني، سأستمتع لأنها قد تكون الأخيرة. لا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك".

ويعد صلاح نجم ليفربول الأبرز، والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أداءه تراجع هذا الموسم، إذ سجل 4 أهداف فقط في 13 مباراة.