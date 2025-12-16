العالم اليوم - ترامب: نبحث ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف الحرب في غزة

انتم الان تتابعون خبر ترامب: نبحث ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف الحرب في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:23 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إدارته تبحث في ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بقتلها قياديا في حركة حماس.

وكانت غارة إسرائيلية قتلت قياديا في حماس، السبت. ومن جهة أخرى، قال ترامب إن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة "تعمل بالفعل"، وأنه سيتم إضافة المزيد من الدول إليها. وأضاف في المكتب البيضاوي: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب: نبحث ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف الحرب في غزة .. في رعاية الله وحفظة