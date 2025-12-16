العالم اليوم - بوتين يصدر قانونا بمصادرة منازل "الأوكرانيين الفارين"

انتم الان تتابعون خبر بوتين يصدر قانونا بمصادرة منازل "الأوكرانيين الفارين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:17 صباحاً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يسمح بمصادرة أو تأميم العقارات السكنية غير المستخدمة، في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

وتنص المادة 21 على أن "المباني السكنية والشقق والغرف التي تبدو عليها مظاهر تخلي سكانها عنها، سيتم اعتبارها ملكية لجمهورية دونيتسك الشعبية أو بلدياتها".

وعام 2014، أنشئت جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية المعلنة من طرف واحد، عبر فصائل شبه عسكرية مدعومة من روسيا، في جزء من مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأعلنت روسيا ضمها إليها لاحقا، في قرار أحادي الجانب أيضا.