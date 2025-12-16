العالم اليوم - مانشستر يونايتد وبورنموث.. 8 أهداف في مباراة مجنونة

انتم الان تتابعون خبر مانشستر يونايتد وبورنموث.. 8 أهداف في مباراة مجنونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:17 صباحاً - أنقذ هدف متأخر نقطة لبورنموث، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة وانتهت بالتعادل 4-4 مع مانشستر يونايتد صاحب الأرض، في ختام منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وأهدر لاعبو المدير الفني روبن أموريم فرصة التساوي في النقاط مع تشلسي صاحب المركز الرابع في الترتيب، وبدلا من ذلك بقوا في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

ويحتل بورنموث المركز 13 برصيد 21 نقطة.

وسجل أماد ديالو وكاسيميرو ثنائي يونايتد في الشوط الأول، لكن بورنموث عادل النتيجة في المرتين، أولا بواسطة أنطوان سيمينيو ثم بواسطة إيفانيلسون، بعد ثوان من بداية الشوط الثاني.

وسدد ماركوس تافيرنييه ركلة حرة رائعة في الدقيقة 52 ليضع بورنموث في المقدمة.

إلا أن يونايتد بدا في طريقه للفوز، بعد أن سجل برونو فرنانديز وماتيوس كونيا هدفين بفارق دقيقتين لتصبح النتيجة 4-3.

لكن البديل إيلي كروبي أدرك التعادل في الدقيقة 84، بعد أن مرر له أليخاندرو خيمينيز الكرة على حافة منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بطريقة حماسية، منحت كل فريق نقطة واحدة.