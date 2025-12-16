العالم اليوم - مقتل أشخاص بغارات أميركية على قوارب بشرق المحيط الهادئ

انتم الان تتابعون خبر مقتل أشخاص بغارات أميركية على قوارب بشرق المحيط الهادئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:23 صباحاً - أعلن الجيش الأميركي، الإثنين، أنه هاجم ثلاثة قوارب يشتبه أنها تقوم بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية على منصة "إكس": "أكدت معلومات استخباراتية أن المراكب كانت تعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت متورطة في تهريب المخدرات".

وأضافت أن "ثمانية إرهابيين من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه الضربات: ثلاثة في المركب الأول، واثنان في الثاني، وثلاثة في الثالث".

وكانت إدارة ترامب قد صرحت بأن الولايات المتحدة تخوض صراعا مسلحا مع عصابات المخدرات في إطار جهودها لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى البلاد.

ومنذ أوائل سبتمبر، نفذت إدارة ترامب أكثر من 20 ضربة على سفن يشتبه في نقلها مخدرات بمنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل أأكثر من 80 شخصا.