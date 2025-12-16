العالم اليوم - دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "تقليل استهلاك الزبدة والجبن"

انتم الان تتابعون خبر دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "تقليل استهلاك الزبدة والجبن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:17 صباحاً - تشير مراجعة جديدة إلى أن التركيز على خفض الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والجبن واللحوم الحمراء، قد لا يقدم فائدة تذكر في تقليل خطر الوفاة أو النوبات القلبية لمعظم الأفراد ذوي المخاطر القلبية المنخفضة أو المتوسطة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لطالما نصح بتجنب الدهون المشبعة، التي ارتبطت منذ عقود بسد الشرايين ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

وتضيف أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية تنصح حاليا بألا يتجاوز تناول الرجال والنساء 30 غراما و 20 غراما يوميا على التوالي.

نتائج المراجعة

وحللت المراجعة، المنشورة في مجلة "Annals of Internal Medicine" الخاصة بالطب الباطني، بيانات من 17 تجربة رئيسية شملت أكثر من 66,000 مشارك على مدى عامين أو أكثر.

وأكدت النتائج أن خفض الدهون المشبعة أدى إلى انخفاضات ملحوظة في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

لكن بالنسبة للأشخاص ذوي المخاطر القلبية الوعائية المنخفضة في الأساس، لم تترجم تحسينات الكوليسترول إلى عدد أقل من النوبات القلبية أو الوفيات على مدى 5 سنوات.

على النقيض، خلص الباحثون إلى أن الحد من الدهون المشبعة "ربما يمنح فائدة مهمة" للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب، خاصة عندما يتم استبدالها بالدهون المتعددة غير المشبعة.

جدل وتحذيرات

ودعت البروفيسورة نيتا فوروهي من جامعة كامبريدج إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أن المراجعة لم تتناول نتائج طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات، وهو الإطار الزمني النموذجي لتقييم مخاطر أمراض القلب.

وأكدت أن التسرع في تغيير الإرشادات الغذائية الحالية، التي توصي بإبقاء تناول الدهون المشبعة أقل من 10 بالمئة من إجمالي الطاقة، "سيكون سابقا لأوانه".

وشددت فوروهي أيضا على أن التركيز يجب أن يتحول "بعيدا عن المغذيات وحدها ونحو الأطعمة التي تأتي منها"، مشيرة إلى أن الدهون المشبعة في اللحوم قد يكون لها تأثيرات مختلفة عن تلك الموجودة في منتجات الألبان المخمرة.

على الجانب الآخر، قال البروفيسور توم ساندرز من كينغز كوليدج لندن إن النصائح الغذائية العامة تهدف إلى خفض متوسط مستويات الكوليسترول على مستوى السكان، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مستويات كوليسترول الضار على مدى العقود الخمسة الماضية.

وقال إن الحفاظ على انخفاض تناول الدهون المشبعة "مفيد من حيث الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ليس فقط لأولئك المعرضين لخطر كبير ولكن لجميع السكان".

وفي دراسات سابقة، أظهر اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، مثل الكعك والبسكويت، زيادة سريعة في مستويات الكوليسترول الضار وتراكم الدهون في الكبد، بينما أدى استهلاك كميات مماثلة من الدهون الصحية (مثل المكسرات والسلمون) إلى تحسن في المؤشرات الصحية.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بالتركيز على الدهون غير المشبعة وتوصي بتناول وجبة واحدة على الأقل أسبوعيا من الأسماك الزيتية لتعزيز تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للقلب.