العالم اليوم - الجيش الروسي يعلن "السيطرة" على مدينة كوبيانسك الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر الجيش الروسي يعلن "السيطرة" على مدينة كوبيانسك الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 10:17 صباحاً - أعلنت روسيا، الثلاثاء، "السيطرة" على كوبيانسك، المدينة الاستراتيجية في شمال شرق أوكرانيا، بعدما أكدت القوات الأوكرانية مؤخرا استعادة عدة أحياء منها.

وأوردت وكالة "تاس" الرسمية الروسية نقلا عن المتحدثة باسم المجموعة العسكرية الروسية "زاباد" المنتشرة في المنطقة أن "مدينة كوبيانسك تحت سيطرة الجيش الروسي الخامس".

وكانت روسيا أعلنت في نوفمبر السيطرة على كوبيانسك، قبل أن تؤكد أوكرانيا استعادة أحياء منها.

تقع مدينة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا ضمن مقاطعة خاركيف، وتُعد من المدن ذات الأهمية الاستراتيجية بسبب موقعها كمركز رئيسي للسكك الحديدية يربط بين عدة مناطق حيوية.

وقد احتلتها روسيا في بداية عمليتها العسكرية عام 2022 قبل أن تستعيدها أوكرانيا في هجوم مضاد ناجح في سبتمبر من العام نفسه. ومنذ أواخر 2024، شهدت المنطقة تقدما روسيا تدريجيا، تلاه هجوم أوكراني مضاد في 2025.