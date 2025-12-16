العالم اليوم - جوائز ذا بيست The Best.. كل ما تريد معرفته قبل الحفل المنتظر

انتم الان تتابعون خبر جوائز ذا بيست The Best.. كل ما تريد معرفته قبل الحفل المنتظر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - تُقام، مساء الثلاثاء، مراسم الكشف عن الفائزين بجوائز "The Best"، خلال حفل خاص يُنظم في الدوحة.

وتحتفي جوائز "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في نسختها العاشرة بأفضل نجوم كرة القدم حول العالم.

وكان الفيفا قد فتح باب التصويت على القوائم المختصرة في 6 نوفمبر 2025 عبر تطبيق مخصص، وأغلق في 28 نوفمبر، بمشاركة المدربين وقادة المنتخبات الوطنية والإعلاميين والجماهير المسجلين على موقع الاتحاد الدولي للكرة.

وشملت القوائم المختصرة جوائز أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب ومدربة، وأفضل حارس وحارسة مرمى، إضافة إلى اختيار تشكيلتي FIFA لأفضل 11 لاعبا ولاعبة في العالم، إلى جانب جائزة أفضل مشجع، التي تُمنح لأشخاص أو جماعات أظهروا شغفا استثنائيا بكرة القدم.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في فئة الرجال أسماء بارزة، من بينها كيليان مبابي، محمد صلاح، أشرف حكيمي، هاري كين، عثمان ديمبيلي، بيدري، رافينيا، كول بالمر، فيتينيا، نونو منديز ولامين يامال. فيما شهدت قائمة السيدات حضور نجمات عالميات مثل أيتانا بونماتي، أليكسيا بوتياس، لوسي برونز، لورين جيمس، أليسيا روسو وكلوي كيلي.

كما تضمنت القوائم المختصرة مدربين بارزين في فئتي الرجال والسيدات، من بينهم لويس إنريكي، هانسي فليك، ميكيل أرتيتا، روبرتو مارتينيز، إضافة إلى سارينا ويغمان، سونيا بومباستور وجوناتان خيرالديز.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.