العالم اليوم - صالح لـ مشعل في تسريب مثير: صورايخكم تبرر لإسرائيل قتل شعبكم

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:23 مساءً - أثار تسريب مكالمة هاتفية تعود إلى عام 2008-2009 بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل جدلا واسعا، بعد بثها مؤخرا عبر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وجرت المكالمة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة المعروفة بـ"الرصاص المصبوب"، التي استمرت من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني وتدمير واسع في القطاع، ردا على إطلاق صواريخ من غزة.

في التسجيل، ينتقد صالح بشدة إطلاق حماس صواريخ على إسرائيل، معتبرا أنها توفر ذريعة مباشرة لتل أبيب لتبرير هجماتها الواسعة.

وقال صالح بحسب ما تم بثه: "أوقفوا الصواريخ.. أنتم تعطون إسرائيل المبرر لقتل الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن هذه الصواريخ "مضرة بالشعب الفلسطيني" ولا تحقق أهدافا استراتيجية، بل تؤدي إلى مجازر جماعية وتعزز الغطاء الدولي والإعلامي للرد الإسرائيلي المفرط.

وأضاف: "جنبوا الفلسطينين المجازر.. أنتم تعرفون الأهداف التي رصدتها إسرائيل لماذا لم ترشدوا الناس لتجنب المناطق المستهدفة". وتابع:"صواريخكم لم تحل أي مشكلة".

رد مشعل في المكالمة بدفاع عن موقف حماس، مشددا على أن إطلاق الصواريخ يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية، لكن صالح أصر على أن هذه الاستراتيجية تمنح إسرائيل مبررا لتصوير عملياتها كدفاع عن النفس، مما يقلل الضغط الدولي عليها.

يشار إلى أن صالح، الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، قتل في ديسمبر 2017 خلال مواجهات مع الحوثيين بعد انهيار تحالفهما.

أما مشعل، فقد ترك رئاسة المكتب السياسي لحماس في 2017 ويعتبر حاليا قياديا بارزا في الحركة بالخارج.

ويأتي التسريب بعدما تعرض قطاع غزة لتدمير كامل في الحرب الأخيرة التي اندلعت عقب هجوم حماس على مستوطنات في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، تلته عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 70 ألفا بحلول نوفمبر 2025، مع إصابة أكثر من 171 ألفاً آخرين. كما قدرت الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار على الأقل، مع تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، مما أدى إلى نزوح ملايين السكان وأزمة إنسانية حادة تشمل مجاعة ونقصا في الخدمات الأساسية.