روسيا تدمر 83 مسيرة أوكرانية

روسيا تدمر 83 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارةُ الدفاع الروسية اليوم أن منظوماتِ الدفاع الجوي دمّرت 83 طائرةً مسيّرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، أن منظومات الدفاع الجوي دمّرت 83 طائرةً مسيّرة أوكرانية؛ 64 طائرةً مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائراتٍ مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تفير.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ اندلاع النزاع بينهما في فبراير 2022، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتضرّر البنية الأساسية، بينما تتواصل المعارك على الأرض بالتوازي مع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.