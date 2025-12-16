العالم اليوم - تعليق ترامب على مقتل المخرج روب راينر يثير الغضب

انتم الان تتابعون خبر تعليق ترامب على مقتل المخرج روب راينر يثير الغضب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:23 مساءً - أثارت تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ربط فيها مقتل الممثل والمخرج الهوليوودي روب راينر بما أسماه "متلازمة جنون ترامب"، ردود فعل غاضبة ونادرا ما تكون علنية من بعض الجمهوريين.

وفي منشور على منصته للتواصل "تروث سوشال"، قال ترامب إن وفاة راينر كانت "نتيجة للغضب الذي سببه للآخرين من خلال مرضه.. المعروف باسم متلازمة جنون ترامب". ووصف ترامب راينر بأنه "مختل" و "سيئ للغاية لبلدنا".

وتوفي راينر، أحد أبرز منتقدي ترامب، وزوجته يوم الأحد بعد تعرضهما للطعن في منزلهما بلوس أنجلوس. وأفادت الشرطة أن ابنهما، نيك راينر، اعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

غضب في الحزب الجمهوري

ووفق شبكة "إي بي سي" الأميركية فقد أثار منشور ترامب معارضة فورية من بعض الجمهوريين.

ووصف النائب الجمهوري مايك لولر (نيويورك) منشور الرئيس بأكمله بأنه "خاطئ"، مؤكدا أنه "لا ينبغي لأحد أن يتعرض للعنف" وأن المأساة تستدعي التعاطف.

وانتقد النائب توماس ماسي (كنتاكي) التعليق ووصفه بأنه "غير لائق وغير محترم"، متسائلا عن سبب "تجاهل" زملائه الجمهوريين للحادث خوفا.

وقالت النائبة مارجوري تايلور جرين، وهي حليفة سابقة لترامب، إن مقتل الزوجين هو "مأساة عائلية، وليس عن السياسة أو الأعداء السياسيين".

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم ينتقد ترامب بشكل مباشر ولكنه قدم تعازيه، واصفا الجريمة بأنها "مأساة عائلية لا توصف" وتذكيرا "بالعنف والشر الذي لا معنى له".

واعتقل نجل الزوجين، نيك راينر، ليلة الأحد ويحتجز دون كفالة، وفقا لشرطة لوس أنجلوس، ولم توجه إليه تهمة رسمية بعد.