العالم اليوم - كمبيوتر عملاق يتوقع الفائز بالبريميرليغ هذا الموسم

انتم الان تتابعون خبر كمبيوتر عملاق يتوقع الفائز بالبريميرليغ هذا الموسم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 12:23 مساءً - أي فريق سيفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؟ الجواب يأتي من آخر التوقعات المباشرة من حاسوب "أوبتا" العملاق، الذي تم أجريت حساباته بعد الجولة 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بحسب توقعات الكمبيوتر العملاق، فإن فريق أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا هو الأوفر حظا بحسم اللقب الأول له منذ موسم 2003-2004، بحسب ما ذكرته تحليلات موقع "أوبتا".

وبعد الجولة 19، يتصدر فريق أرسنال سباق القب لموسم 2025-2026، برصيد 45 نقطة، وقد ساعدهم تعزيز صفوفهم على الوصول إلى هذه المرحلة.

ويُلاحقه عن كثب فريق مانشستر سيتي (41 نقطة)، وهو ما يُنذر بالخطر. فقد أنهى موسم 2024-2025 في المركز الثالث بعد سلسلة قياسية من 4 ألقاب متتالية في البريميرليغ بين عامي 2021 و2024، ولكن هل يستطيع بيب غوارديولا قيادتهم للعودة إلى قمة الدوري هذه المرة ليضيف لقبًا جديدًا إلى ألقابه الستة في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

حقق ليفربول (33 نقطة) لقبه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، منهيًا الموسم متقدمًا بفارق 10 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

كان فريق آرني سلوت يأمل في تحقيق لقبين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن الريدز تراجعوا كثيرًا بعد سلسلة من النتائج الصعبة في شهري أكتوبر ونوفمبر.

أما المفاجأة فكانت أستون فيلا (39 نقطة) حيث قدم رجال أوناي إيمري أداءً قويًا أمام أرسنال ومانشستر سيتي. لن يكون فوز فيلا باللقب مفاجأة كبيرة كتلك التي حققها ليستر سيتي في موسم 2015-2016، لكن مشاركتهم تُضفي مزيدًا من الإثارة على المنافسة.

دخل تشلسي الموسم كأفضل فريق كرة قدم في العالم بعد فوزه بكأس العالم للأندية 2025، لكنه عانى من عدم الاستقرار، بينما تبددت آمال مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في المنافسة على اللقب. مع ذلك، فقد تحسن أداء الفريقين على الأقل مقارنةً بأدائهما المتواضع في الموسم الماضي.