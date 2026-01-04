العالم اليوم - سجال على "إكس" بين إيلون ماسك والمرشد الإيراني

انتم الان تتابعون خبر سجال على "إكس" بين إيلون ماسك والمرشد الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 08:11 صباحاً - نشر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس السبت سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه في منصة إكس، تتناول على الأغلب التصريحات الأميركية حول الاحتجاجات الشعبية في إيران، ومن بينها تغريدة لفتت على ما يبدو مالك المنصة إيلون ماسك.

كانت التغريدة الأساسية الصادرة عن خامنئي تقول "الأهم هو أنه عندما يدرك المرء أن عدوا ما يريد فرض شيء ما على حكومة ما أو أمة ما بادعاءات كاذبة، فعليه أن يقف بحزم في وجهه. لن نستسلم لهم. بالتوكل على الله والثقة بدعم الشعب، سنُخضع العدو.

وكانت التغريدة الثانية تقول "يجلس ذلك الأميركي المُتغطرس هناك يتحدث عن الشعب الإيراني، ينشر مزيجا من الافتراءات والوعود الكاذبة. وعود كاذبة! خداع!"

أما التغريدة الثالثة، فكانت "لن نستسلم للعدو"، وأتبعها بتغريدة رابعة تقول "سنُخضع العدو".

وما كان من إيلون ماسك إلا أن رد على التغريدة الثالثة، التي تقول "لن نستسلم للعدو"، وكتب رده باللغة الفارسية "زهي خيال باطل"، وهو مصطلح فارسي يعني بالعربية "وهم زائف" أو "أمل عبثي".

تغريدة خامنئي الثالثة جلبت أكثر من 10 آلاف رد، وبالطبع من بينها رد إيلون ماسك، الذي جلب بدوره أكثر من 7800 رد، حتى ساعة إعداد الخبر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر إيران يوم الجمعة بأنه إذا قامت طهران "بقتل المتظاهرين السلميين بعنف"، فإن الولايات المتحدة "سوف تهب لنجدتهم".

وبينما لا يزال من غير الواضح كيف وما إذا كان ترامب سيتدخل، أثارت تصريحاته ردا غاضبا وفوريا، حيث هدد مسؤولون داخل النظام الإيراني باستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط.