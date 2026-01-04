العالم اليوم - الدفاع الروسية: إسقاط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: إسقاط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 10:21 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إنه "خلال الليلة الماضية، بين الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، يوم 3 يناير من هذا العام، والساعة 7:00 صباح اليوم الأحد، اعترضت وسائط الدفاع الجوي ودمرت 90 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط "37 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و22 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و11 أخرى فوق منطقة موسكو، من بينها ثلاث كانت تحلق باتجاه موسكو".

وتابع البيان أنه تم كذلك إسقاط وتدمير "4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة تولا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وأوريول".

وأمس السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي دمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية بين الساعة 4:00 مساء و11:30 مساء بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثالث من يناير، بين الساعة 4:00 مساءً 11:30 مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح.

وأوضح البيان أنه تم إسقاط "44 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و18 طائرة مسيرة فوق كل من منطقة كالوغا ومنطقة موسكو، و5 طائرات مسيرة فوق منطقة تولا، و4 طائرات مسيرة فوق كل من منطقة أوريول وجمهورية القرم وبحر آزوف، و3 طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من منطقتي كورسك وتفير ومنطقة كراسنودار".