العالم اليوم - ماذا قال مادورو أثناء اقتياده إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات؟

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 12:23 مساءً - وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مدينة نيويورك يوم الأحد، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليه في مداهمة ليلية مفاجئة لقاعدته العسكرية في كاراكاس.

وقد تم تقييد يديه أثناء اقتياده إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية في مانهاتن.

وبحسب وسائل إعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، عند دخوله مقر إدارة مكافحة المخدرات، وجّه مادورو تحية هادئة بمناسبة العام الجديد لضباط الإدارة المرافقين له.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر الزعيم البالغ من العمر 63 عامًا، مكبّل اليدين ويرتدي سترة سوداء ذات قلنسوة، وهو يسير في ممر مُغطّى بسجادة زرقاء كُتب عليها "DEA NYD".

وقالت مادورو مبتسمًا "ليلة سعيدة، عام جديد سعيد" للأشخاص الذين يرافقونه أثناء اقتياده إلى داخل المنشأة من قِبل اثنين من مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات.

ووفقًا لتقارير إعلامية، سيُنقل مادورو من مقر إدارة مكافحة المخدرات بواسطة مروحية إلى مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين بنيويورك.