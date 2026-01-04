العالم اليوم - مدرب بنين يتحدث عن "قلب التوقعات" أمام مصر

انتم الان تتابعون خبر مدرب بنين يتحدث عن "قلب التوقعات" أمام مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 03:23 مساءً - أكد المدير الفني لمنتخب بنين غيرنوت رور، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري، الإثنين، في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ووصف رور المواجهة أمام "الفراعنة"، بأنها "مباراة يتمنى أي لاعب المشاركة فيها".

وقال رور في المؤتمر الصحفي للمباراة، الأحد: "أتوقع مباراة صعبة أمام فريق عريق. لسنا المرشحين للفوز لكننا نملك طموحا كبيرا للتأهل وقلب التوقعات التي تصب في صالح مصر".

وحول ما تردد عن مكافآت التأهل في حال بلوغ دور الثمانية، أوضح رور: "سمعنا عنها عبر الإعلام ولم يبلغنا أي مسؤول رسميا، لكن الحقيقة أن الفوز على مصر يستحق جائزة للاعبين".

وفيما يخص الجاهزية، أشار رور إلى أن منتخب مصر "يمتلك أفضلية بدنية بعد إراحة لاعبيه أمام أنغولا، بينما خاضت بنين مباراة شاقة ضد السنغال".

وتمني أن تكون الظروف المناخية في مدينة أكادير المغربية، حيث تقام المباراة، جيدة بعيدا عن الأمطار، وأن "يفوز الأفضل من دون تدخلات مؤثرة من التحكيم أو تقنية الفيديو".

ومن جهة أخرى، أبدى المدرب الألماني خيبة أمله من إقامة البطولة كل 4 سنوات، مؤكدا تفضيله إقامتها كل عامين نظرا لـ"الأجواء الإفريقية الخاصة التي تتجاوز مجرد كونها مباراة لتصبح حالة من الحماس والشغف".