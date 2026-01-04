العالم اليوم - القاهرة الوجهة البديلة بعد أزمة "أجواء اليونان"

انتم الان تتابعون خبر القاهرة الوجهة البديلة بعد أزمة "أجواء اليونان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 05:11 مساءً - أعلن مطار القاهرة الدولي، الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى، على خلفية إغلاق المجال الجوي في اليونان نتيجة عطل تقني في أنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

وتحولت مسارات عدد من الرحلات الدولية من اليونان إلى مطار القاهرة، كبديل تشغيلي آمن.

وذكرت شركة ميناء القاهرة الجوي في بيان رسمي، أن المطار استقبل عدة رحلات جوية جرى تعديل مسارها، من بينها رحلات تابعة لشركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، كانت متجهة إلى وجهات أوروبية وتعتمد على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي.

وأكد مطار القاهرة الدولي تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات المحولة والحفاظ على انسيابية التشغيل وانتظام الحركة الجوية.

وأشار البيان إلى أن "مركز إدارة الأزمات بمركز العمليات بالمطار يواصل المتابعة اللحظية لتطورات الموقف، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الرحلات التي تم تحويل مسارها، وضمان التعامل الفوري معها بكفاءة عالية، بما يضمن انتظام التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمدة".

وتقرر تعليق حركة الطيران في أنحاء اليونان، الأحد، ‌بعد أن أدت أعطال في الترددات ​اللاسلكية إلى شلل منظومة الاتصالات الجوية، مما تسبب في تقطع السبل بآلاف المسافرين وتوقف عمليات المطارات.

ولم تتضح بعد أسباب الاضطراب الذي ‌بدأ فجر الأحد واحتدم أثره بسرعة.

وقالت هيئة ⁠الطيران المدني اليونانية إن بعض الرحلات الجوية التي تحلق عبر المجال ‌الجوي اليوناني ​وفي المنطقة لا تزال سارية، لكن قيودا فرضت على عمليات المطارات لأسباب تتعلق بالسلامة.

وتعطلت عشرات الرحلات الجوية، وقال رئيس رابطة مراقبي الحركة الجوية اليونانية لمحطة ​الإذاعة والتلفزيون الحكومية "إي آر تي": "لسبب ما انقطعت جميع الترددات فجأة. لم نتمكن من التواصل مع الطائرات في ⁠الجو".

وأضاف: "لم يتم إبلاغنا بسبب هذه المشكلة. من المؤكد أن المعدات التي لدينا قديمة للغاية. أبلغنا عن هذا الأمر عدة مرات من قبل".

وقال ‌مسؤول في وزارة النقل اليونانية لـ"رويترز"، إن بعض الطائرات المتجهة شمالا وشرقا سمح لها بالإقلاع، بينما تأجل أكثر ‌من 75 رحلة جوية.