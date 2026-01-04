مقتل 15 مسلحاً من "الشباب" الصومالية
أعلن الجيش الصومالي، مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادات بارزة، في عملية عسكرية بمحافظة جوبا الوسطى جنوبي البلاد.
وأوضحت وزارة الدفاع الصومالية في بيان لها اليوم، أن العملية العسكرية المخطط لها في مدينة جيلب أسفرت أيضا عن اعتقال 8 عناصر آخرين من الحركة.
وأضاف البيان أن العمليات العسكرية المتتالية التي يشنها الجيش الصومالي أدت إلى تقويض قدرات الميليشيات ومقتل العديد من عناصرهم.
يذكر أن قوات الأمن الصومالية استعادت خلال الأشهر الماضية عدة مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة الشباب، التي تخوض ضدها البلاد معارك منذ أكثر من عقد.
