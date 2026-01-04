العالم اليوم - "رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية.. وشكوك في جهات إيرانية

انتم الان تتابعون خبر "رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية.. وشكوك في جهات إيرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 يناير 2026 06:23 مساءً - تلقى آلاف الإسرائيليين رسائل نصية على هواتفهم المحمولة، تتضمن تهديدات مباشرة ومعلومات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهوية الوطنية، في عملية يشتبه أن وراءها جهات إيرانية.

وجاء في نص الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية: "هذه فرصتك الأخيرة لإنقاذ نفسك وعائلتك. نحن نعرفك".

كما احتوت بعض الرسائل على روابط تقود إلى صفحات تضم بيانات شخصية للمتلقين.

ووصف المعهد الوطني الإسرائيلي للأمن السيبراني هذه الرسائل، بأنها "محاولة ترهيب تهدف إلى خلق ضغط نفسي" على الجمهور، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة قرصنة تدعى "حنضلة" يعتقد أنها مرتبطة بإيران، مسؤوليتها عن اختراق هاتف وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد.

ونشرت المجموعة عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي قالت إنها مسروقة من هاتف الوزيرة السابقة.

وكانت المجموعة نفسها زعمت الشهر الماضي اختراق هاتفي تساحي برفرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأنشطة السيبرانية الإيرانية، حيث تحاول طهران، وفق تقديرات أمنية، تجنيد إسرائيليين للتجسس عبر الإغراء المالي أو أساليب الضغط والابتزاز الإلكتروني.