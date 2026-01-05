العالم اليوم - بين الواقع والخيال.. هل يمكن نقل مراكز البيانات إلى الفضاء؟

انتم الان تتابعون خبر بين الواقع والخيال.. هل يمكن نقل مراكز البيانات إلى الفضاء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يناير 2026 07:25 صباحاً - مع التصاعد المذهل في الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يجد العالم نفسه أمام ضغوط غير مسبوقة على موارد الطاقة والمساحات المتاحة لمراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لتشغيل هذه التكنولوجيا المتقدمة، حيث يرى بعض رواد صناعة الذكاء الاصطناعي أن التحوّل في مراكز البيانات إلى بنى تحتية تلتهم الطاقة والمساحات، سيتطلب في نهاية المطاف طاقة وأراضٍ أكثر مما هو متاح على الأرض.

وفي خضم هذا التحدي، لجأت بعض أطراف صناعة الذكاء الاصطناعي إلى حل غير تقليدي، يتمثل بنقل مراكز البيانات إلى الفضاء، حيث يرى عدد من قادة الصناعة، أن هذا الخيار قد يكون ضرورياً لتجاوز القيود المتزايدة على الموارد الأرضية في المستقبل، في حين يعتبره آخرون فكرة غير منطقية على الإطلاق.

جيش من المؤيدين

ومن المؤيدين لفكرة نقل مراكز البيانات إلى الفضاء، شركة غوغل التي أعلنت في شهر نوفمبر 2025 أنها تعمل على مشروع "سان كاتشر"، وهو مشروع لمركز بيانات فضائي من المقرر إطلاق النسخة التجريبية منه في عام 2027. بدوره أعلن إيلون ماسك في مؤتمر عُقد مؤخراً أن مراكز البيانات الفضائية ستكون أرخص طريقة لتدريب الذكاء الاصطناعي في غضون خمس سنوات على الأكثر. ومن بين المؤيدين الآخرين لفكرة مراكز البيانات الفضائية جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبلو أوريجين، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في حين يرى فيليب جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة ستار كلاود، وهي شركة ناشئة متخصصة في مراكز بيانات الفضاء، أن مسألة نقل مراكز البيانات إلى الفضاء، أمر غير قابل للنقاش وسيحدث لا محالة، ولكن يبقى السؤال متى سيحدث ذلك.

تشكيك بالجدوى

في الجهة المقابلة، يعتبر بيير ليونيه، الخبير الاقتصادي في مجال الفضاء ومدير جمعية يوروسبيس التجارية، أن التصريحات التي طُرحت مؤخراً بشأن إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، تبتعد كثيراً عمّا تشير إليه الأبحاث العلمية، مشيراً إلى أن الكلام في هذا الشأن لا معنى له على الإطلاق.

بدوره يعتبر توم مولر، المدير التنفيذي السابق في شركة سبيس إكس، أن أحد دوافع حديث إيلون ماسك وغيره من رواد الذكاء الاصطناعي، عن مراكز البيانات الفضائية يرتبط بالفرصة المالية التي تشكلها هذه المشاريع، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتصدر حالياً قائمة الاستثمارات الأكثر جذباً، يليه قطاع الفضاء، ومع تقاطع هذين المسارين يتزايد الحديث عن مشاريع تجمع بينهما.

من طرح فكرة مراكز البيانات الفضائية؟

وبحسب تقرير أعدته "نيويورك تايمز"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد دوت الخليج"، فإن وكالة ناسا كانت قد طرحت فكرة مراكز البيانات الفضائية في ستينيات القرن الماضي، وفي ثمانينيات القرن نفسه، ظهر مفهوم "مستودعات البيانات" في الفضاء في قصص الخيال العلمي، لتعود وتظهر فكرة مراكز البيانات الفضائية القادرة على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في السنوات الـ 10 الأخيرة.

كيف سيكون شكل مراكز البيانات الفضائية؟

سيختلف شكل مراكز البيانات في الفضاء عن تلك الموجودة على الأرض، فمنشآت مراكز البيانات على الأرض ضخمة جداً، وتُضاهي في حجمها ملاعب كرة القدم، فيما تبدو معظم النماذج الأولية لمراكز البيانات في الفضاء كأقمار صناعية كبيرة، تتوسطها مجموعة من الخوادم التي تضم رقائق الذكاء الاصطناعي، وتحيط بها ألواح شمسية تمتد لأميال لتزويدها بالطاقة.

وستحتاج مراكز البيانات الفضائية إلى إعادة بناء كل خمس سنوات، وهو الوقت الذي يجب أن تُستبدل فيه الرقائق الإلكترونية عادةً، وستكون هذه المراكز مرئية من الأرض عند الفجر والغسق، حيث سيبلغ عرضها في السماء ربع عرض القمر تقريباً.

هل مراكز البيانات الفضائية قابلة للتنفيذ؟

ويتمثل الجانب الإيجابي الرئيسي لبناء مراكز بيانات في الفضاء في وفرة الطاقة، مع إمكانية الوصول إلى الشمس على مدار الساعة تقريباً، وعدم وجود غيوم تعيق عمل الألواح الشمسية.

كذلك، ستخضع هذه المشاريع لقيود تنظيمية وبيئية أقل صرامة، مقارنةً بمثيلاتها على الأرض، فضلاً عن غياب الاعتراضات المحلية المرتبطة بالضجيج، أو ارتفاع استهلاك الطاقة وتكاليف الكهرباء.

ولكن الجدوى الفعلية لمراكز البيانات الفضائية تبقى مرهونة بانخفاض كلفة إطلاق المعدات والمواد إلى الفضاء، إلى جانب القدرة على تجاوز التحديات التقنية المعقّدة كنقل البينات إلى الأرض والتبريد، حيث يختلف الخبراء حول مدى سرعة تحقيق هذه الشروط.

ويقول فيل ميتزجر، أستاذ الفيزياء بجامعة سنترال فلوريدا وعالم الفيزياء السابق في وكالة ناسا، إنه من الناحية الاقتصادية، يبدو مشروع نقل مراكز البيانات إلى الفضاء، أمر قابل للتنفيذ، ولكن النقاش حوله لا يزال مستمراً.

تحديات الكلفة

ويُعدّ إنشاء مراكز بيانات في الفضاء مشروعاً بالغ الكلفة في الوقت الراهن، حيث أن تكلفة إطلاق كيلوغرام واحد من المواد إلى الفضاء تتراوح بين 2000 و8000 دولار، في حين سيصل وزن مراكز البيانات الفضائية إلى عشرات الأطنان.

وكي تصبح مشاريع مراكز البيانات في الفضاء ذات جدوى اقتصادية، يجب أن تنخفض تكاليف إطلاق كل كيلوغرام إلى الفضاء عبر المركبات الفضائية إلى نحو200 دولار، وعندها ستبدأ الجدوى المالية للمشروع بالظهور، إذ من المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال نحو عقد من الزمن.

وفي ورقة بحثية، توقعت غوغل أن تنخفض التكاليف إلى هذا المستوى في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، في حين يقول بعض الخبراء إنهم غير متأكدين من انخفاض التكاليف في مثل هذه الفترة القصيرة.

مشكلات تقنية أخرى

وبحسب بنجامين لي، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة النظم في جامعة بنسلفانيا، فإن رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات الحديثة، غير مصممة لتحمل الإشعاع في الفضاء، مما سيؤثر سلباً على قدرتها على إجراء العمليات الحسابية بكفاءة، لافتاً إلى أن درجة حرارة الفضاء تصل إلى نحو 270 درجة تحت الصفر، ولكن الفراغ التام هناك يعني عدم وجود هواء لنقل البرودة إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإنه لتبريد الرقائق، ستحتاج الشركات إلى تصميم ألواح تبريد ضخمة لتوزيع الحرارة.

ورغم اكتساب فكرة مراكز البيانات الفضائية زخماً كبيراً مع اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا وأوبن إيه آي ومايكروسوفت وأمازون، لا تزال تستثمر تريليونات الدولارات في مراكز البيانات حول العالم، حيث خصصت "أوبن إيه آي" وحدها1.4 تريليون دولار لمثل هذه المشاريع.

كيف سيتم تشغيل مراكز البيانات الفضائية ؟

ويقول مهندس الإتصالات عيسى سعد الدين، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إنه عندما نتحدث عن تشغيل مراكز البيانات في الفضاء، فنحن لا نتحدث عن نسخة مكرّرة لما نعرفه على الأرض، بل عن نموذج تشغيل مختلف جذرياً تفرضه بيئة الفضاء نفسها، حيث ستُبنى هذه المراكز كوحدات حوسبة مستقلة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هذه الوحدات سيتم تصميمها لتنفيذ مهام حسابية كثيفة مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وليس للتفاعل المباشر مع المستخدمين، كما ستحتوي على أنظمة اتصال متقدمة لنقل البيانات إلى الأرض.

مصدر الطاقة

ويشرح سعد الدين أن العنصر الأساسي في تشغيل مراكز البيانات الفضائية هو الطاقة الشمسية، فهذه المراكز ستُوضَع في مدارات تتيح لها التعرّض لأشعة الشمس بشكل شبه دائم، ما يعني إنتاجاً مستمراً للكهرباء عبر ألواح شمسية عملاقة دون انقطاع بسبب الليل أو الغيوم كما هو الحال على الأرض، وعملياً فإن الطاقة ستكون أوفر وأكثر استقراراً، ولكن تشغيلها سيتطلب بنية هندسية ضخمة قادرة على حمل ونشر ألواح شمسية تمتد لمئات الأمتار، إلى جانب أنظمة تضمن استقرار الجهد الكهربائي.

وبحسب سعد الدين فإن مراكز البيانات الفضائية ستشبه الأقمار الصناعية فائقة الحجم، وهي ستضم خوادم متخصصة في معالجة مهام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر استهلاكاً للطاقة، ثم ستُرسل النتائج إلى الأرض، مشدداً على أن مهام هذه المراكز لن تكون مرتبطة بتطبيقات المستخدمين اليومية، وذلك بسبب زمن التأخير في الاتصال وتعقيدات نقل البيانات الفورية، والحاجة إلى زمن استجابة فوري لا يمكن توفيره حالياً بين الأرض والمدار الفضائي.

الاتصال بالأرض

ووفقاً لـ سعد الدين فإن إتصال مراكز البيانات الفضائية بالأرض، سيعتمد على منظومة هجينة تجمع بين الليزر والاتصالات الراديوية، فالاتصالات الليزرية تُعد اليوم الخيار النظري الأكثر ترجيحاً، لنقل البيانات من الفضاء، ولكنها ليست بديلاً كاملاً عن الاتصالات الراديوية التقليدية، مشيراً إلى أن الليزر قادر على نقل معدلات بيانات أعلى بكثير من الموجات الراديوية ويستهلك طاقة أقل، ولكن هذه التقنية غير ناضجة بعد على الصعيد التجاري، كما أن الليزر يتأثر بالغيوم والطقس السيئ، ما قد يعرقل وصول البيانات إلى الأرض، لذلك ستظل الاتصالات الراديوية ضرورية كخيار احتياطي، يضمن استمرار التواصل في جميع الظروف.

ويرى سعد الدين أن النقطة الأكثر تعقيداً في مراكز البيانات الفضائية، والتي لا يوجد لها حل حتى الساعة تتمثل بالفراغ الموجود في الفضاء، والذي لا يسمح بنقل الحرارة الباردة لتبريد الرقائق، كاشفاً أن تشغيل مراكز البيانات الفضائية سيكون آلياً بنسبة شبه كاملة، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي نفسه لمراقبة الأداء وتشخيص الأعطال، حيث أنه عندما تنتهي صلاحية العتاد الموجود في مراكز البيانات الفضائية يمكن إعادته إلى الأرض لاستبداله بالكامل.

فكرة قابلة للتنفيذ

من جهته يقول الخبير التقني جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إن تشغيل مراكز البيانات في الفضاء ممكن من الناحية النظرية، فالعديد من مكونات هذه التقنية وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذا الابتكار، إلى نموذج اقتصادي قابل للتوسع، حيث لا تزال هناك عقبات مالية وتقنية كبيرة تحتاج إلى وقت لتذليلها، متوقعاً أن يظل نطاق تشغيل مراكز البيانات الفضائية محدوداً في المدى القريب.

مصالح شخصية

وشدّد زغيب على وجوب التعامل بحذر مع التصريحات الصادرة عن بعض رواد التكنولوجيا، بشأن مراكز البيانات الفضائية مثل إيلون ماسك، مشيراً إلى أن هذه التصريحات غالباً ما تتأثر بمصالح شخصية وتجارية، فبصفته مالكاً لشركة سبيس إكس المتخصصة في شحن البضائع إلى الفضاء، تمثل رؤاه ومواقفه انعكاساً لمصالحه الاستراتيجية أكثر من كونها رؤية مستقلة لصناعة التكنولوجيا الفضائية.