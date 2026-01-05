العالم اليوم - بعد تهديد ترامب.. "تحول دراماتيكي" في لهجة رئيسة فنزويلا

انتم الان تتابعون خبر بعد تهديد ترامب.. "تحول دراماتيكي" في لهجة رئيسة فنزويلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يناير 2026 07:25 صباحاً - دعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "التعاون" والسعي إلى "علاقات محترمة" في رسالة تصالحية جديدة صدرت ليل الأحد.

وبعد إلقاء خطابات عكست تحديا شرسا لإدارة ترامب في نهاية هذا الأسبوع، سجل بيان رودريغيز باللغة الإنجليزية على حسابها في إنستغرام تحولا دراماتيكيا في نبرتها.

وكتبت: "ندعو حكومة الولايات المتحدة للتعاون معنا في أجندة تعاون موجهة نحو التنمية المشتركة في إطار القانون الدولي لتعزيز التعايش المجتمعي الدائم".

وتأتي رسالتها بعد وقت قصير من تهديد ترامب بأنها قد "تدفع ثمنا باهظا للغاية" إذا لم تلتزم بالمطالب الأميركية.

الحكومة المؤقتة في فنزويلا

من جانبه، قال مسؤول فنزويلي كبير إن الحكومة ستبقى موحدة خلف الرئيس نيكولاس مادورو الذي أثار نبأ إلقاء قوات أميركية القبض عليه حالة من الضبابية بشأن مستقبل الدولة الغنية بالنفط في أميركا الجنوبية.

ويقبع مادورو حاليا في مركز احتجاز بنيويورك بانتظار مثوله أمام محكمة، الإثنين، بتهم تتعلق بالمخدرات، بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب بالإطاحة به.

لكن في كراكاس، لا ​يزال كبار مسؤولي حكومة مادورو، الذين وصفوا اعتقاله هو وزوجته سيليا فلوريس بأنه اختطاف، يتولون زمام الأمور.

وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو في تسجيل صوتي نشره الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم أمس "هنا، وحدة القوة الثورية مضمونة تماما، ولا يوجد سوى رئيس واحد اسمه نيكولاس مادورو موروس. لا ينبغي لأحد أن يقع فريسة لاستفزازات العدو". كما دعا الوزير إلى التحلي الهدوء.

وأثارت صورة مادورو (63 عاما) معصوب العينين ومقيد اليدين في طريقه إلى الولايات المتحدة صدمة واسعة بين الفنزويليين، وتعد هذه العملية ‌التي نفذتها واشنطن واحدة من أكثر التدخلات إثارة للجدل في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما قبل 37 عاما.

وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو على التلفزيون الرسمي إن الهجوم الأميركي أسفر عن مقتل جنود ومدنيين و"مجموعة كبيرة" من حراس ⁠مادورو "بدم بارد"، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.

وأضاف أن القوات المسلحة الفنزويلية في حالة تأهب للحفاظ على السيادة.

وتولت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس التي تشغل أيضا منصب وزيرة النفط، الرئاسة المؤقتة بموافقة المحكمة العليا في فنزويلا رغم تأكيدها على أن ‌مادورو لا يزال رئيسا.

ونفت رودريغيز تصريحات ترامب بشأن مزاعمه بأنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك اليوم إن رودريغيز قد تدفع ثمنا باهظا يفوق ما دفعه مادورو "إن لم تفعل الصواب".

لماذا فنزويلا؟

تؤكد الحكومة الفنزويلية منذ أشهر أن حملة الضغط التي يقودها ترامب ليست سوى محاولة للاستيلاء على الموارد الطبيعية الهائلة للبلاد خصوصا النفط.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، الذي تربطه علاقات ‍وثيقة بالجيش: "نشعر بالغضب لأن كل شيء انكشف في النهاية. ⁠لقد اتضح أنهم لا يريدون سوى نفطنا".

وبعد أن كانت فنزويلا من أكثر دول أميركا اللاتينية ازدهارا، انهار اقتصادها في عهد مادورو، مما دفع نحو خمس الفنزويليين إلى الهجرة ‍في واحدة من أكبر موجات الهجرة في العالم.