العالم اليوم - تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 صباحاً - شهد قطاع الخدمات في الصين تباطؤ وتيرة نموه خلال الشهر الماضي، حيث تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، وفقا لبيانات مسح نشرته وكالة ستاندرد ند بورز غلوبال الاثنين.

وتراجع مؤشر ريتنج دوج لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين إلى 52 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 52.1 نقطة خلال الشهر السابق.

وعلى الرغم من تباطؤ النمو، فقد حقق قطاع الخدمات في الصين خلال العام الماضي ككل نموا للعام الثالث على التوالي. ومع ذلك، كان معدل النمو هو الأضعف في ستة أشهر.

ودعم ارتفاع حجم الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وكان نمو الأعمال الجديدة هو الأضعف في ستة أشهر مع انخفاض حجم أعمال التصدير الجديدة.

علاوة على ذلك، انخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر الماضي، حيث خفضت الشركات عدد موظفيها بدوام كامل وجزئي. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم الأعمال القائمة بشكل طفيف.

وعلى صعيد الأسعار زاد متوسط أسعار مستلزمات التشغيل للشهر العاشر على التوالي خلال ديسمبر. علاوة على ذلك، بلغ معدل النمو أعلى مستوى له في عام 2025. مع ذلك، خفض مقدمو الخدمات أسعار خدماتهم بشكل كبير نتيجة للمنافسة.

وتحسنت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي. ويتوقع مقدمو الخدمات أن تسهم ظروف السوق القوية وخطط التوسع في دفع نمو المبيعات ورفع مستويات النشاط في عام 2026.

وقال ياو يو، مؤسس شركة ريتنج دو "بشكل عام، أنهى قطاع الخدمات عام 2025 بنمو متواضع وتوقعات عالية"، مضيفا أنه "على الرغم من أن تحسن التوقعات يوفر دعما نفسيا لتوقعات عام 2026، إلا أن انكماش التوظيف وتقلبات الطلب الخارجي لا يزالان من أهم المعوقات التي تواجه القطاع".