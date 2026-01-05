العالم اليوم - حسابات الحرب تتسع.. نتنياهو يبحث استعداد "الجبهات الأربع"

انتم الان تتابعون خبر حسابات الحرب تتسع.. نتنياهو يبحث استعداد "الجبهات الأربع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يناير 2026 03:23 مساءً - عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعا أمنيا مطولا، خُصص لبحث استعدادات المنظومة الأمنية لاحتمال القتال على عدة جبهات تشمل إيران واليمن ولبنان وقطاع غزة.

ويُعد هذا الاجتماع الأمني الواسع الأول الذي يعقده نتنياهو مع قادة المؤسسة الأمنية منذ عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة، وشارك فيه كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وبحسب مصادر عسكرية، يعمل الجيش الإسرائيلي حاليًا على بناء قدرات عملياتية مستقلة لكل جبهة من الجبهات الأربع.

وفي هذا الإطار، تقوم شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الموساد، وأذرع أمنية أخرى، بإعداد بنوك أهداف لكل ساحة، من دون تحديد أولوية واضحة لجبهة بعينها حتى الآن.

وفي مستهل الاجتماع، قُدمت إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع إحاطة شاملة حول مختلف الساحات، شملت، من بين أمور أخرى، وضع الذخائر، إضافة إلى تعافي حركة حماس في قطاع غزة، سواء على مستوى القدرات العسكرية أو قدراتها على فرض السيطرة والإدارة في أجزاء من القطاع.

وفيما يتعلق بالساحة اليمنية، أفادت المؤسسة الأمنية بأنها ترصد عملية تعلّم وتكيّف لدى جماعة الحوثي.

كما عرض الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد خلال الاجتماع تقييمهما للوضع في إيران، حيث تتعزز في إسرائيل قناعة بأن التطورات الجارية هناك تمثل حدثًا مختلفًا عن احتجاجات عام 2018 أو تحركات طلابية سابقة.

وتفرض هذه التطورات، وفق التقدير الإسرائيلي، ضرورة التعامل بحساسية من جهة، والاستعداد لسيناريوهات متعددة من جهة أخرى، في ضوء الوضع الداخلي في إيران. ونتيجة لذلك، قرر الجيش الإسرائيلي الاستعداد لجميع الاحتمالات، سواء لإحباط هجمات محتملة، أو لتحديد أهداف استراتيجية قد تشكل تهديدًا لإسرائيل في حال اندلاع مواجهة.

كما طُلب من سلاحي الجو والبحرية رفع مستوى الجاهزية الدفاعية والهجومية في إطار ما يُعرف بـ"ساحة الدائرة الثالثة".

أما الساحة اللبنانية، التي تحظى بأولوية عالية لدى الجيش الإسرائيلي، فقد خُصص لها حيز واسع من النقاش خلال الاجتماع.

وجرى عرض ما وُصف بـخروقات حزب الله واستمرار تعزيزه لوجوده العسكري على جانبي نهر الليطاني.

كما طُرحت عدة بدائل عملياتية للتعامل مع الوضع، وكُلّفت قيادة المنطقة الشمالية، وشعبة الاستخبارات، وسلاح الجو، وجهات أخرى، بإجراء مراجعة معمقة لافتراضات الجاهزية المستقبلية.