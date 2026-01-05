العالم اليوم - صورة.. "حادثة" تستهدف منزل نائب الرئيس الأميركي في أوهايو

انتم الان تتابعون خبر صورة.. "حادثة" تستهدف منزل نائب الرئيس الأميركي في أوهايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يناير 2026 04:17 مساءً - ذكرت شبكة "سي ​إن إن" الأميركية، الإثنين، أن مسؤولي إنفاذ القانون ‌يحققون في "حادثة" تعرض ⁠لها منزل جي دي فانس، نائب الرئيس ‌الأميركي، ​في أوهايو.

وأفادت الشبكة، نقلا عن مصدر ‍في ⁠سلطات إنفاذ القانون لم ‍تذكر اسمه، بأن السلطات احتجزت شخصا واحدا، مشيرة إلى أن فانس وأسرته لم يكونوا ​هناك ‍في ذلك الوقت.

وأبرزت أن السلطات تحقق فيما إذا كان شخص ما يستهدف فانس أو عائلته.

وأوضحت أن السلطات لا تعتقد أن الشخص ‌تمكن من ‍دخول ‍المنزل، وبأن وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن ‌أضرار لحقت على ما يبدو بنافذة واحدة على الأقل من نوافذ منزل فانس.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل بقليل.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركية إن "الجهاز ينسق مع إدارة شرطة سينسيناتي ومكتب المدعي العام الأميركي أثناء مراجعة قرارات الاتهام".

كما كشف مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "CNN" أن عائلة فانس كانت قد غادرت المدينة بالفعل قبل وقوع الحادث.

وأكدت تقارير محلية أن فانس كان في سينسيناتي خلال الأسبوع الماضي. وغادر بعد ظهر يوم الأحد.