غارات إسرائيلية على لبنان
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن جيش الاحتلال استهدف مبنيين في قريتي عين التينة والمنارة شرق لبنان، ومنزلاً في بلدة أنان قضاء جزين جنوب لبنان.
وأكدت أن القصف الإسرائيلي على بلدة المنارة أدى إلى تدمير منزل بالكامل وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل المحيطة والسيارات والمؤسسات التجارية، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة عين التينة.
كذلك، أفادت بأن غارة "معادية" استهدفت بصاروخين منزلاً في بلدة أنان جنوبي البلاد.
وكان جيش الاحتلال قد أصدر في وقت سابق من اليوم، أوامر بإخلاء عدد من القرى والمباني في جنوب وشرق لبنان، مهدداً بشن هجمات جوية.
ورغم وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر 2024، تُواصل إسرائيل تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لحزب الله، مُتهمة إياه بإعادة التسلّح.
ومنذ سريان الاتفاق، استُشهد أكثر من 350 شخصاً بغارات إسرائيلية في لبنان وفق بيانات وزارة الصحة.
