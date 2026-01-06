العالم اليوم - النحاس يتجاوز 13 ألف دولار للطن لأول مرة

انتم الان تتابعون خبر النحاس يتجاوز 13 ألف دولار للطن لأول مرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يناير 2026 08:15 صباحاً - واصلت أسعار النحاس صعودها خلال تعاملات، الاثنين، في بورصة لندن لترتفع بشكل قياسي، متجاوزة 13 ألف دولار للطن المتري، وسط تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات عالميا.

كما تعكس الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا، أحد الموردين للمعدن، الضغوط المتزايدة على الأسواق، مما يزيد من سباق الدول والشركات لتأمين المعادن الحيوية الأساسية للصناعات الكهربائية والبنية التحتية.

يأتي هذا الارتفاع وفق منصة "مايننج" المتخصصة في المعادن بعد أن حققت أسعار النحاس زيادة بنحو 40 بالمئة خلال العام الماضي، مدعومة بتوقعات نمو قوي في الطلب، لا سيما من مراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، حيث يعد النحاس عنصرا أساسيا في كابلات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية.