العالم اليوم - اقتصاد البحرين ينمو 4% في الربع الثالث 2025

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد البحرين ينمو 4% في الربع الثالث 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يناير 2026 08:15 صباحاً - نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 4 بالمئة بالأسعار الثابتة وبنسبة 4.5 بالمئة بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2025 على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة وفق البيانات الصادرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1 بالمئة بالأسعار الثابتة 4.9 بالمئة بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي زيادة بلغت 9.3 بالمئة بالأسعار الثابتة و2.3 بالمئة بالأسعار الجارية.

الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الاقتصادية في البحرين حققت نمواً ايجابياً متفاوتاً بالأسعار الثابتة والجارية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

فقد حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 5.4 بالمئة، فيما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نسبة 5.0 بالمئة يليهم نشاط التعليم بنسبة 4.8 بالمئة ونشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4 بالمئة بالأسعار الثابتة.