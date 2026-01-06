العالم اليوم - 37.5 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج في 11 شهرا

انتم الان تتابعون خبر 37.5 مليار دولار.. تحويلات المصريين بالخارج في 11 شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:21 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري أمس الاثنين زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5 بالمئة خلال 11 شهرا .

وقال البنك، في بيان صحفي، "استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين بمعدل 42.5 بالمئة لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وأشار المركزي المصري إلى أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 39.9 بالمئة لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار) خلال نفس الشهر في عام 2024.