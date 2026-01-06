العالم اليوم - عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان المستجدات الإقليمية

انتم الان تتابعون خبر عبدالله بن زايد ووزير خارجية مصر يبحثان المستجدات الإقليمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:21 مساءً - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق متواصل على مختلف المستويات.

